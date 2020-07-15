В Туле играли в футбол меньше тайма, в Грозном — больше часа
Чистое игровое время матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России «Арсенал» — «Тамбов» составило лишь 44 минуты и 21 секунду. А дольше всего, по данным InStat, играли в Грозном «Ахмат» и «Зенит» — 62 минуты и 17 секунд. (Александр Бобров)
Чистое игровое время в играх 28-го тура:
|
Игра
|
Арбитр
|
Время
|
Ахмат — Зенит — 1:1
|
Михаил Вилков
|
62 минуты 17 секунд
|
Оренбург — Ростов — 0:0
|
Игорь Панин
|
58 минут 42 секунды
|
Сочи — Спартак — 1:0
|
Сергей Иванов
|
55 минут 7 секунд
|
Краснодар — Урал — 3:0
|
Кирилл Левников
|
53 минуты 11 секунд
|
ЦСКА — Рубин — 1:1
|
Алексей Матюнин
|
52 минуты 57 секунд
|
Локомотив — Уфа — 1:1
|
Владислав Безбородов
|
51 минута 52 секунды
|
Динамо — Кр.Советов — 2:0
|
Сергей Карасев
|
47 минут 31 секунда
|
Арсенал — Тамбов — 2:1
|
Павел Кукуян
|
44 минуты 21 секунда