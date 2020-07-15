Чистое игровое время матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России «Арсенал» — «Тамбов» составило лишь 44 минуты и 21 секунду. А дольше всего, по данным InStat, играли в Грозном «Ахмат» и «Зенит» — 62 минуты и 17 секунд. (Александр Бобров)

Чистое игровое время в играх 28-го тура: