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Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

В Туле играли в футбол меньше тайма, в Грозном — больше часа

14:12
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Чистое игровое время матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России «Арсенал» — «Тамбов» составило лишь 44 минуты и 21 секунду. А дольше всего, по данным InStat, играли в Грозном «Ахмат» и «Зенит» — 62 минуты и 17 секунд. (Александр Бобров)

Чистое игровое время в играх 28-го тура:

Игра

Арбитр

Время

Ахмат — Зенит — 1:1

Михаил Вилков

62 минуты 17 секунд

Оренбург — Ростов — 0:0

Игорь Панин

58 минут 42 секунды

Сочи — Спартак — 1:0

Сергей Иванов

55 минут 7 секунд

Краснодар — Урал — 3:0

Кирилл Левников

53 минуты 11 секунд

ЦСКА — Рубин — 1:1

Алексей Матюнин

52 минуты 57 секунд

Локомотив — Уфа — 1:1

Владислав Безбородов

51 минута 52 секунды

Динамо — Кр.Советов — 2:0

Сергей Карасев

47 минут 31 секунда

Арсенал — Тамбов — 2:1

Павел Кукуян

44 минуты 21 секунда

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 29-й тур. «Локомотив» — ЦСКА и другие матчи




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