В «Спартаке» ожидают, что матч с «Акроном» посетят до 13 тысяч зрителей

В «Спартаке» ожидают, что домашний матч 15-го тура чемпионата России с «Акроном» посетят до 13 тысяч болельщиков, сообщает Metaratings.ru.

Московская команда примет «Акрон» 10 ноября. Матч стартует в 15:15 по московскому времени. Игру рассудит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

После 14 туров в текущем сезоне РПЛ «Спартак» с 25 очками занимает 5-е место в турнирной таблице, а «Акрон» с 16 очками расположился на 8-й строчке.