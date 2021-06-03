В «Спартаке» отреагировали на возможный переход Жоау Мариу

Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал информацию об интересе красно-белых к полузащитнику «Интера» Жоау Мариу.

Как сообщает Record, «Спартак» значится среди претендентов на полузащитника «Интера» Жоау Мариу, который прошлый сезон провел в аренде в лиссабонском «Спортинге».

«Это все слухи. Не стоит обращать внимания», — сказал Фетисов «СЭ»

В завершившемся сезоне Мариу сыграл за «Спортинг» 34 матча, забил 2 мяча и сделал 2 результативные передачи. Его контракт с «Интером» рассчитан до лета 2022 года. Ресурс Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 12 млн евро.

(Владислав Флегонтов)