В «Сочи» назвали вбросом информацию об интересе «Спартака» и «Зенита» к Макарчуку

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал корреспонденту «СЭ» информацию об интересе «Спартака», «Зенита» и ЦСКА к защитнику Артему Макарчуку.

«Очень много пишут, опровергать постоянно это не хочется. Мы ничего не получали. Не хочется постоянно комментировать вбросы», — сказал Рубашко «СЭ».

Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что на защитника «Сочи» претендуют «Спартак», «Зенит» и ЦСКА.

В текущем сезоне 27-летний россиянин сыграл за сочинский клуб 33 матча, забил один гол и отдал пять результативных передач.