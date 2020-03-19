Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков обратился к болельщикам команды по поводу приостановки чемпионата России. Из-за эпидемии коронавируса проведение почти всех крупных турниров было отложено.

«Дорогие болельщики. К сожалению, сейчас мы не можем порадовать вас своей игрой. В сложившейся ситуации главное — это ваше здоровье.

Уверен, что при соблюдении всех мер безопасности и предосторожности скоро мы сможем справиться с этой проблемой. Сейчас же обезопасьте себя и своих близких. Будьте осторожны, берегите себя и свое здоровье", — сказал Кержаков в видеообращении.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 227 764 человек. Умерших — 9 308, выздоровевших — 85 985. В России на данный момент 199 случаев заражения, один человек умер.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется