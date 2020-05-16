«В себя не могли прийти. Потом дошло, что это всего за полмесяца». Лахиялов рассказал, как в «Анжи» узнали зарплату Жиркова

Бывший нападающий «Анжи» Шамиль Лахиялов в интервью «СЭ» вспомнил как команда узнала сколько зарабатывает одна из главных звезд того состава — Юрий Жирков.

— В «золотую эпоху» «Анжи» все мы были наслышаны о зарплатах звезд, — говорит Лахиялов. — Постоянно к Жиркову подкатывали: «Юрок, покажи SMS-ку... Ну, покажи! Нам же интересно!» — «Никогда!» Но потом была ситуация.

— И?!

— Керимов нас пригласил в какой-то ресторан на Садовом кольце поужинать. Как обычно, сам Сулейман во главе стола. Как самый главный тамада. Вокруг него элита, первый ряд.

— Иностранные футболисты?

— Ну да. Мы, русскоговорящие, чуть поодаль. Сидим отдельно. Тут вдруг началось — «пик-пик-пик»...

— Зарплата капнула?

— Ага. У всех иностранцев одна SMS за другой. Звездам всегда зарплата раньше падала. Кажется, их другой банк обслуживал. Знали — через час-другой и нам переведут. Настроение у всех было прекрасное — а тут вообще взлетело. Жирков рядом с нами, дагестанцами. Я, Расим, Агаларов... Снова навалились на него: «Юра! Покажи, настроение подними! Мы злорадствовать не будем!»

— Сломался?

— Он дрогнул — показал... Мы в шоке были — увидели эти нули! Сначала в себя не могли прийти. Потом чуть опомнились — и тут дошло, что это всего лишь за полмесяца! Ха-ха!

— Представляю ваши чувства.

— Уж за кого-кого, а за Юрка только порадовались. Искренне говорю. (Юрий Голышак)

Шамиль Лахиялов: «В день зарплаты заглянули в телефон к Жиркову. Были в шоке от количества нулей»