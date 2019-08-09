В Санкт-Петербурге задержали третьего болельщика за нападение на ОМОН на матче "Зенит" - "Краснодар"

В Санкт-Петербурге задержан третий болельщик, который напал на омоновца во время матча 4-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Краснодаром" (1:1), сообщает РИА "Новости".

- В результате проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий установлено, что к совершению указанного преступления причастен мужчина 1991 года рождения. Ему предъявлено обвинение, избрана мера пресечения, – говорится в городского ГСУСК РФ.

По данным следствия, обвиняемый вечером 3 августа на территории стадиона "Газпром-Арена" в Санкт-Петербурге из хулиганских побуждений попытался ударить ногой в область головы сотрудника оперативного батальона ОМОН. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "Угроза применения насилия в отношении представителя власти".