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Спортдир «Рубина» Дзюба — о Рожкове: «Цифры личного контракта, которые появились в медиа, не соответствуют действительности»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Спортивный директор «Рубина» Константин Дзюба прокомментировал «СЭ» продление контракта с защитником Ильей Рожковым, который накануне подписал соглашение до 2028 года. Сообщалось о том, что игроком интересовалось московское «Динамо».

— Константин Юрьевич, появилась информация о зарплате и сумме выкупа Ильи Рожкова после продления контракта с «Рубином». Насколько она соответствует действительности?

— Во-первых, мы очень рады, что Илья продлил контракт и продолжит защищать цвета родного клуба. Он наш воспитанник и уверен, еще принесет много пользы клубу и продолжит свое развитие, как игрок. Что касается цифр, касающихся личного контракта, которые недавно появились в медиа, то они не соответствуют действительности.

Действительно мы улучшили условия контракта Ильи, было бы неправильно мне их озвучивать, но эти цифры значительно ниже тех, что фигурируют в СМИ. Также была прописана определенная сумма выкупа, которую в свою очередь мы значительно увеличили.

— Правда, что к игроку был предметный интерес от «Динамо»?

— Да, это так, к Илье был предметный интерес других клубов, о чем я и упоминал в своём недавнем интервью. И я благодарен игроку и его семье, что они приняли решение остаться в «Рубине». Для них «Рубин» — это не пустой звук. Илья ценит и уважает клуб, где он вырос, как футболист и благодарен за то, что здесь ему дали дорогу в большой футбол. Поэтому футболист и его семья приняли решение продолжить карьеру в родном клубе. Понятно, что финансовые условия всегда важны для футболистов, но именно в этом случае, нематериальные ценности стали ключевым фактором в принятии решения, здесь больше про футбол, лояльность, развитие...

— Все-таки как удалось договориться с Рожковым о продлении контракта?

— Мы провели достаточно конструктивные переговоры с Ильей и его отцом. Илюха — наш воспитанник, которого уже успели полюбить болельщики, и конечно же мы обозначили нашу серьезную заинтересованность в том, чтобы он оставался частью нашей команды. Президент клуба Марат Адипович Сафиуллин занял однозначную позицию в сохранении своего воспитанника и значительно повлиял на то, чтобы Рожков продолжил играть у нас. Сыграл свою роль и фактор главного тренера. Ведь именно Рашид Маматкулович дал возможность Рожкову дебютировать в основном составе «Рубина» в прошлом сезоне и при нем он начал регулярно играть в стартовом составе. Рахимов общался с игроком, и этот разговор очень повлиял на Илью и его семью и вселил уверенность в том, что «Рубин» — правильное место для продолжения карьеры игрока.

Ранее журналист Иван Карпов в Telegram-канале «Инсайды от Карпа» сообщил, что зарплата Рожкова выросла до 5 миллионов рублей в месяц, а отступные — до 5 миллионов евро.

Рожков выступает за основной состав команды с сезона-2023/24. В этом сезоне на его счету 18 матчей и 2 гола во всех турнирах.

20 ноября сообщалось, что Рожков может перейти в «Динамо» за 3 миллиона евро. Ранее 19-летним футболистом также интересовались «Краснодар», «Спартак» и «Локомотив».

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 1,2 миллиона евро.

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