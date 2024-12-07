Спортдир «Рубина» Дзюба — о Рожкове: «Цифры личного контракта, которые появились в медиа, не соответствуют действительности»
Спортивный директор «Рубина» Константин Дзюба прокомментировал «СЭ» продление контракта с защитником Ильей Рожковым, который накануне подписал соглашение до 2028 года. Сообщалось о том, что игроком интересовалось московское «Динамо».
— Константин Юрьевич, появилась информация о зарплате и сумме выкупа Ильи Рожкова после продления контракта с «Рубином». Насколько она соответствует действительности?
— Во-первых, мы очень рады, что Илья продлил контракт и продолжит защищать цвета родного клуба. Он наш воспитанник и уверен, еще принесет много пользы клубу и продолжит свое развитие, как игрок. Что касается цифр, касающихся личного контракта, которые недавно появились в медиа, то они не соответствуют действительности.
Действительно мы улучшили условия контракта Ильи, было бы неправильно мне их озвучивать, но эти цифры значительно ниже тех, что фигурируют в СМИ. Также была прописана определенная сумма выкупа, которую в свою очередь мы значительно увеличили.
— Правда, что к игроку был предметный интерес от «Динамо»?
— Да, это так, к Илье был предметный интерес других клубов, о чем я и упоминал в своём недавнем интервью. И я благодарен игроку и его семье, что они приняли решение остаться в «Рубине». Для них «Рубин» — это не пустой звук. Илья ценит и уважает клуб, где он вырос, как футболист и благодарен за то, что здесь ему дали дорогу в большой футбол. Поэтому футболист и его семья приняли решение продолжить карьеру в родном клубе. Понятно, что финансовые условия всегда важны для футболистов, но именно в этом случае, нематериальные ценности стали ключевым фактором в принятии решения, здесь больше про футбол, лояльность, развитие...
— Все-таки как удалось договориться с Рожковым о продлении контракта?
— Мы провели достаточно конструктивные переговоры с Ильей и его отцом. Илюха — наш воспитанник, которого уже успели полюбить болельщики, и конечно же мы обозначили нашу серьезную заинтересованность в том, чтобы он оставался частью нашей команды. Президент клуба Марат Адипович Сафиуллин занял однозначную позицию в сохранении своего воспитанника и значительно повлиял на то, чтобы Рожков продолжил играть у нас. Сыграл свою роль и фактор главного тренера. Ведь именно Рашид Маматкулович дал возможность Рожкову дебютировать в основном составе «Рубина» в прошлом сезоне и при нем он начал регулярно играть в стартовом составе. Рахимов общался с игроком, и этот разговор очень повлиял на Илью и его семью и вселил уверенность в том, что «Рубин» — правильное место для продолжения карьеры игрока.
Ранее журналист Иван Карпов в Telegram-канале «Инсайды от Карпа» сообщил, что зарплата Рожкова выросла до 5 миллионов рублей в месяц, а отступные — до 5 миллионов евро.
Рожков выступает за основной состав команды с сезона-2023/24. В этом сезоне на его счету 18 матчей и 2 гола во всех турнирах.
20 ноября сообщалось, что Рожков может перейти в «Динамо» за 3 миллиона евро. Ранее 19-летним футболистом также интересовались «Краснодар», «Спартак» и «Локомотив».
Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 1,2 миллиона евро.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|12
|3
|2
|36-10
|39
|
2
|Краснодар
|17
|11
|5
|1
|34-12
|38
|
3
|Спартак
|17
|10
|4
|3
|33-14
|34
|
4
|Локомотив
|17
|11
|1
|5
|33-26
|34
|
5
|Динамо
|17
|9
|5
|3
|33-19
|32
|
6
|ЦСКА
|17
|8
|4
|5
|27-14
|28
|
7
|Ростов
|17
|6
|5
|6
|26-27
|23
|
8
|Рубин
|17
|6
|5
|6
|22-24
|23
|
9
|Акрон
|17
|5
|4
|8
|20-33
|19
|
10
|Кр. Советов
|17
|5
|3
|9
|18-26
|18
|
11
|Динамо Мх
|17
|3
|8
|6
|9-14
|17
|
12
|Пари НН
|17
|4
|4
|9
|15-31
|16
|
13
|Химки
|17
|3
|7
|7
|21-31
|16
|
14
|Факел
|17
|2
|8
|7
|11-24
|14
|
15
|Ахмат
|17
|1
|7
|9
|15-32
|10
|
16
|Оренбург
|17
|1
|5
|11
|16-32
|8
|7.12
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|- : -
|7.12
|16:30
|
Зенит – Акрон
|- : -
|7.12
|16:30
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|7.12
|19:00
|
Динамо Мх – Рубин
|- : -
|8.12
|14:00
|
Динамо – Химки
|- : -
|8.12
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|8.12
|19:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|8.12
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|14
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Бителло
Динамо
|7
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|8
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|13
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3