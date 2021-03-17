Центральный матч 23-го тура, в котором ЦСКА принимает «Зенит», начался с почти 10-минутным опозданием.

Пресс-служба РПЛ прокомментировала «СЭ» эту ситуацию.

— С просьбой отложить начало встречи к нам обратился основной вещатель — «Матч ТВ», — сказал глава пресс-службы премьер-лиги Дмитрий Зеленов. — Поскольку основной канал холдинга транслировал и игру в Волгограде, которая началась с небольшой задержкой и в ходе которой арбитр Левников несколько раз обращался к помощи ВАР, а финальный свисток прозвучал позднее 20.00, то, с учетом интересов зрителей, РПЛ пошла телевизионщикам навстречу. Таким образом, центральный матч тура болельщики увидят целиком. В причинах задержки встречи «Ротор» — «Ростов» лига разберется в установленном порядке.

(Вячеслав Короткин)