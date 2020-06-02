В РПЛ объяснили, почему чемпионат нужно закончить раньше начала августа

Российская премьер-лига объяснила, почему чемпионат России, который возобновляется 19 июня, нужно доиграть до 2 августа, из-за чего команды должны будут играть в плотном графике.

— Необходимо было уместить восемь туров в течение месяца и равномерно распределить нагрузку на команды. Никогда в истории РПЛ матчи не проводились в таком интенсивном графике.

— Почему нельзя было провести остаток сезона за большее количество времени?

— По текущему плану УЕФА, до 3 августа в организацию нужно предоставить список участников еврокубков от России.

— А можно было играть на полторы недели дольше — до 2 августа?

— В таком случае после интенсивного графика у команд не осталось бы дней для восстановления перед стартом следующего сезона. Его мы планируем начать уже в начале августа.

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