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В РПЛ объяснили, почему чемпионат нужно закончить раньше начала августа

17:25
Чемпионат России должен завершиться 2 августа. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Чемпионат России должен завершиться 2 августа. Фото Дарья Исаева., "СЭ"

Российская премьер-лига объяснила, почему чемпионат России, который возобновляется 19 июня, нужно доиграть до 2 августа, из-за чего команды должны будут играть в плотном графике.

— Необходимо было уместить восемь туров в течение месяца и равномерно распределить нагрузку на команды. Никогда в истории РПЛ матчи не проводились в таком интенсивном графике.

— Почему нельзя было провести остаток сезона за большее количество времени?

— По текущему плану УЕФА, до 3 августа в организацию нужно предоставить список участников еврокубков от России.

— А можно было играть на полторы недели дольше — до 2 августа?

— В таком случае после интенсивного графика у команд не осталось бы дней для восстановления перед стартом следующего сезона. Его мы планируем начать уже в начале августа.

Календарь РПЛ и Кубка: расписание всех матчей лета-2020

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/news/rfpl/news_24910.html

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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