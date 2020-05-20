В «Ростове» не выявлены случаи заражения коронавирусом

«Ростов» на официальном сайте объявил о том, что результаты всех тестов на коронавирус, которые на днях сдали футболисты, тренеры и персонал клуба, дали отрицательный результат. Команда в полном составе находится в Ростове-на-Дону и начинает индивидуальные тренировки. Защитник Деннис Хаджикадунич должен вернуться из Швеции.

Рестарт чемпионата России запланирован на 21 июня. После 22 туров «Ростов» занимает четвертое место в турнирной таблице.

По данным Роспотребнадзора, в России выявлен 299 941 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 837 летальных исхода, выздоровели 76 130 человек.