Защитник ЦСКА Мариу Фернандес заявил, что не будет выступать в Россию за какой-то другой клуб.

— Со всей ответственностью говорю, что в России я буду играть только за ЦСКА, — цитирует Фернандеса сайт красно-синих. — У меня действующий контракт, конечно, через какое-то время он закончится, но... дело не в этом. «Спартак», «Зенит», «Локомотив» — тоже большие клубы, но обо мне они могут забыть. Я не буду за них выступать. Я в неоплатном долгу перед ЦСКА — имею в виду не деньги, а мою благодарность, признательность клубу. Знаю, что и «Спартак», и «Зенит» одно время как-то пытались зондировать почву, заходить в тему с моим трансфером, мой ответ был неизменным — «Нет». Уважаю их как соперников, это отличные команды, но есть вещи важнее денег. Я люблю ЦСКА, люблю людей, которые здесь работают. Человеческие отношения гораздо более значимы для меня, чем все прочее, в России для меня есть только один клуб.

— Теперь расскажи о том, как в команде адаптируются новички. А ты на правах одного из лидеров и старожилов взял над парой ребят шефство.

— Да, это правда (улыбается). Я длительное время провел с ним рядом, чтобы помочь ему на первых порах. Адольфо — отличный парень, скромный, простой. Он приехал сюда без семьи, нужно было его поддержать. Бруно тоже хороший товарищ, спокойный, приветливый, они с Гайчем одного возраста. Сейчас задача каждого, кто давно в команде, как-то способствовать адаптации новых ребят. Я сам знаю, насколько непросто перебираться за тридевять земель в новую страну. Другой футбол, другой язык, все по-другому. А новички должны чувствовать себя как дома, видеть, что к ним относятся с теплотой и заботой.