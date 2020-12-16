В Росгвардии заявили, что выделили достаточно людей на матч РПЛ «Зенит» — «Спартак»
21:36
Управление Росгвардии области выделило достаточное количество личного состава для обеспечения безопасности и порядка на матче 19-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» — «Спартак».
По ходу первого тайма на трибунах «Газпром Арены» в Петербурге произошла стычка между фанатами команд. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов.
«Главным управлением Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области выделено количество личного состава, достаточное для выполнения задач по охране общественного порядка и общественной безопасности», — сказал представитель ведомства ТАСС.
Точное число людей, которые занимаются охраной общественного порядка, в ведомстве не сообщили.
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 19-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи перед паузой
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