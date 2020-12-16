Управление Росгвардии области выделило достаточное количество личного состава для обеспечения безопасности и порядка на матче 19-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» — «Спартак».

По ходу первого тайма на трибунах «Газпром Арены» в Петербурге произошла стычка между фанатами команд. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов.

«Главным управлением Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области выделено количество личного состава, достаточное для выполнения задач по охране общественного порядка и общественной безопасности», — сказал представитель ведомства ТАСС.

Точное число людей, которые занимаются охраной общественного порядка, в ведомстве не сообщили.