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В Родине прокомментировали назначение Джонатана Альбы: Он знает наш футбол и русскую ментальность

В «Родине» прокомментировали назначение Альбы: «Он знает наш футбол и русскую ментальность»

Константин Белов
Корреспондент

Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин в разговоре «СЭ» прокомментировал назначение на пост главного тренера Джонатана Альбы.

Контракт с 44-летним специалистом рассчитан до лета 2028 года.

«Это современный прогрессивный тренер, соответствующий тем принципам, к которым мы стремимся. Джонатан в России уже достаточно давно, он адаптирован к стране, к нашему футболу, к РПЛ. Знает русский язык и, что очень важно, знает русскую ментальность. Плюс у него свои интересные современные футбольные идеи, о которых мы много говорили. И высокие человеческие качества. Та информация, которая у нас была, и то личное общение, которое состоялось, полностью совпали. Поэтому в комплексе это была кандидатура, которая не вызвала у нас сомнений. И мы рады, что у этого тренера есть в том числе и свой штаб помощников, достаточно профессиональных и серьезных», — сказал Зинин «СЭ».

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21 сентября «Родина» объявила об отставке 48-летнего Хуана Диаса, с которым вышла в РПЛ из Первой лиги.24 сентября Альба покинул пост главного тренера «Ростова».

«Родина» с 5 очками занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ. 11 октября команда сыграет с ЦСКА в 10-м туре чемпионата России.

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РПЛ
ФК Родина
Джонатан Альба
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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