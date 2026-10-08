В «Родине» прокомментировали назначение Альбы: «Он знает наш футбол и русскую ментальность»

Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин в разговоре «СЭ» прокомментировал назначение на пост главного тренера Джонатана Альбы.

Контракт с 44-летним специалистом рассчитан до лета 2028 года.

«Это современный прогрессивный тренер, соответствующий тем принципам, к которым мы стремимся. Джонатан в России уже достаточно давно, он адаптирован к стране, к нашему футболу, к РПЛ. Знает русский язык и, что очень важно, знает русскую ментальность. Плюс у него свои интересные современные футбольные идеи, о которых мы много говорили. И высокие человеческие качества. Та информация, которая у нас была, и то личное общение, которое состоялось, полностью совпали. Поэтому в комплексе это была кандидатура, которая не вызвала у нас сомнений. И мы рады, что у этого тренера есть в том числе и свой штаб помощников, достаточно профессиональных и серьезных», — сказал Зинин «СЭ».

21 сентября «Родина» объявила об отставке 48-летнего Хуана Диаса, с которым вышла в РПЛ из Первой лиги.24 сентября Альба покинул пост главного тренера «Ростова».

«Родина» с 5 очками занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ. 11 октября команда сыграет с ЦСКА в 10-м туре чемпионата России.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.