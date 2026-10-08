В «Родине» ответили на вопрос о работе Альбы в сборной России: «Для нас это гордость»

Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин в разговоре «СЭ» прокомментировал совмещение главным тренером Джонатаном Альбой постов в клубе и сборной России.

— Клуб как-то регулировали вопрос совмещения работы в сборной?

— Джонатан — серьезный специалист, который заинтересован в качественном результате, который показывает «Родина». Эта ситуация отдана ему на откуп, он сам поймет, как ему действовать. Тем более это уже отлаженная история. Он сделает так, чтобы совмещение не доставляло каких-либо сложностей.

— Но не было ли желания у «Родины», чтобы этого совмещения не было?

— Для нас это определенная гордость, то, что наш тренер и члены нашего тренерского штаба имеют отношение к национальной сборной России, — сказал Зинин «СЭ».

8 октября «Родина» объявила о назначении Альбы главным тренером. Контракт с 44-летним специалистом рассчитан до лета 2028 года. На посту главного тренера Альба сменил Хуана Диаса, который был отправлен в отставку 21 сентября.

«Родина» с 5 очками занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ. 11 октября команда сыграет с ЦСКА в 10-м туре чемпионата России.

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