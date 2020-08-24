В РФС заявили, что проблемы с расизмом возникают из-за недостатка образования

Офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин прокомментировал решение КДК наказать «Спартак» за расистские выкрики болельщиков.

Фанаты красно-белых оскорбили вратаря «Локомотива» (2:1) в матче 4-го тура Тинькофф РПЛ. За это клуб оштрафован на 300 тысяч рублей, а фанатская трибуна «Открытие Арены» будет закрыта на следующей домашней игре -в 6-м туре против «Арсенала».

— Вчера на матче система мониторинга РФС зафиксировала дискриминационные скандирования со стороны организованной группы болельщиков «Спартака», — заявил он. — К сожалению, это уже не первый случай с болельщиками красно-белых. и надо понимать, что в случае рецидива, наказание может быть намного жестче, чем закрытие одной трибуны и штраф.

Подобное поведение неприемлемо не только на стадионе, но и в обществе в целом. А это уже 5 раз за три года. Многие зачастую услышат, что кричат 5-6 провокаторов и начинают повторять, не задумываясь, о чем речь и какие дальше будут последствия. А в итоге закрытие трибун и страдают в том числе болельщики, которые умеют не только поддерживать свою команду, но и уважать соперника.

Такие ситуации возникают из-за недостатка образования, и в данный момент РФС проводит активную работу с клубами в этом направлении, организует «Уроки футбола» для подрастающего поколения и поддерживает многочисленные социальные инициативы, направленные на противодействие дискриминации в обществе. (Севастиан Терлецкий)