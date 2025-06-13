РФС: контракт Карпина с «Динамо» предусматривает приоритет его работы в сборной России

В службе коммуникаций РФС прокомментировали «СЭ» назначение главного тренера сборной России Валерия Карпина на соответствующий пост в «Динамо».

«РФС согласовал работу Валерия Карпина в «Динамо». Вчера мы получили соответствующий запрос от клуба, на который со стороны РФС был дан положительный ответ. Как мы говорили ранее, на данном этапе РФС не возражает против совмещения тренером работы в сборной и клубе. При этом контракт Валерия Карпина с клубом предусматривает приоритет его работы в национальной команде России», — сообщили «СЭ» в службе коммуникаций.

Карпин подписал контракт с «Динамо» на три сезона — до лета 2028 года.

Карпин с лета 2021 года возглавляет сборную России. С марта 2022 по февраль 2025 года он совмещал пост в национальной команде с работой в «Ростове», но покинул клуб перед возобновлением чемпионата после зимней паузы.