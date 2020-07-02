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В РФС объяснили, почему на матче «Спартака» не будет ВАР

2 июля 2020, 18:18
Владислав Безбородов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Владислав Безбородов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Руководитель проекта по внедрению ВАР в России Леонид Калошин ответил на вопрос, почему не назначены видеоарбитры на матч 26-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Тамбов».

— В один день ВАР могут работать только на четырех матчах. В субботу пять игр. В двух играх, «Локомотив» — «Сочи» и «Динамо» — «Арсенал» их использовать обязательно. Потому что не было ВАР на игре «Сочи» — «Динамо» в предыдущем туре. Что касается матчей 26-го тура «Ахмат» — ЦСКА и «Крылья Советов» — «Ростов», то в них играют команды, претендующие на попадание в Лигу чемпионов. Поэтому и на эти игры назначены ВАР, — пояснил Калошин. (Александр Бобров)

«Спартак» занимает 6-е место с 32 очками в турнирной таблице РПЛ после 25 туров. «Тамбов» — 25 баллов и 14-я строчка.

Спартак — Тамбов

Матч «Спартак» — «Тамбов» пройдет без ВАР

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