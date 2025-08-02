Футбол
2 августа 2025, 11:39

В «Ренне» опровергли информацию о переговорах со «Спартаком» по защитнику Ву

Константин Белов
Корреспондент
Кристофер Ву.
Фото Global Look Press

Спортивный директор «Ренна» Лоик Дезире прокомментировал «СЭ» информацию о переговорах со «Спартаком» по трансферу защитника Кристофера Ву.

Ранее Telegram-канал «Дай Ударить» сообщил, что французский клуб требует у красно-белых 6 миллионов евро за 23-летнего камерунца.

— Правда, что вы готовы продать Ву в «Спартак» за 6 миллионов евро?

— Это неправда. Мы не ведем никаких переговоров со «Спартаком», — сказал Дезире «СЭ».

Камерунский защитник выступает за «Ренн» с января 2022 года. Контракт игрока с клубом действует до конца июня 2026 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.

Жедсон Фернандес, Бахтиер Зайнутдинов, Виллиан Роша и&nbsp;Келлвен.

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?
Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.

Футбол
РПЛ
ФК Ренн
ФК Спартак (Москва)
Кристофер Ву
    02.08.2025

  • Adiоs Amigos R

    Слишком светлый, не подойдёт.

    02.08.2025

  • Patera

    Фу..!

    02.08.2025

  • Millwall82

    афрокитаец?)

    02.08.2025

  • Разве я должен выплачивать компенсацию каждый раз когда в городе кто-то оросит ковер?

    02.08.2025

  • Markao

    Слава богу что не Алип или Эракович)))

    02.08.2025

  • Анатолий Николаевич

    83200 за вычетом 1280 и 6900 = 75020. чистый доход. Но вы сами на себя настучали - можете попасть! И есть шанс забанить Исландию!

    02.08.2025

  • Анатолий Николаевич

    Ну и ну! Ву! А есть у них просто У?

    02.08.2025

  • Sandra Shestakova

    02.08.2025

  • Питерский пёс

    Может Вов Ху?

    02.08.2025

  • James Gang

    "Ву нассал на ковёр" :))) ("Большой Лебовски")

    02.08.2025

  • zoolord

    Такого защитника нужно брать.

    02.08.2025

    «Ростов» — «Крылья Советов»: трансляция матча РПЛ начнется в 17.55 мск
