В «Ренне» опровергли информацию о переговорах со «Спартаком» по защитнику Ву

Спортивный директор «Ренна» Лоик Дезире прокомментировал «СЭ» информацию о переговорах со «Спартаком» по трансферу защитника Кристофера Ву.

Ранее Telegram-канал «Дай Ударить» сообщил, что французский клуб требует у красно-белых 6 миллионов евро за 23-летнего камерунца.

— Правда, что вы готовы продать Ву в «Спартак» за 6 миллионов евро?

— Это неправда. Мы не ведем никаких переговоров со «Спартаком», — сказал Дезире «СЭ».

Камерунский защитник выступает за «Ренн» с января 2022 года. Контракт игрока с клубом действует до конца июня 2026 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.

