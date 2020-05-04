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«В расширении до 18 команд не вижу ничего плохого». Кокорин о невылете команд из РПЛ

19:11
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий «Сочи» Александр Кокорин в прямом эфире Instagram с журналистом Евгением Савиным высказал мнение о расширении премьер-лиги и невылете команд. Расширение РПЛ до 18 команд — один из вариантов в случае досрочного завершения сезона.

— Конечно, нарушать изначальные правила неправильно, но в расширении лиги до 18 команд не вижу ничего плохого, — сказал форвард, права на которого принадлежат «Зениту».

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