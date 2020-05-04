«В расширении до 18 команд не вижу ничего плохого». Кокорин о невылете команд из РПЛ

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин в прямом эфире Instagram с журналистом Евгением Савиным высказал мнение о расширении премьер-лиги и невылете команд. Расширение РПЛ до 18 команд — один из вариантов в случае досрочного завершения сезона.

— Конечно, нарушать изначальные правила неправильно, но в расширении лиги до 18 команд не вижу ничего плохого, — сказал форвард, права на которого принадлежат «Зениту».