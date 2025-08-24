В «Пари НН» опровергли информацию о возможном проведении матча с «Оренбургом» на «Арене Химки»

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном проведении матча 8-го тура РПЛ против «Оренбурга» на «Арене Химки».

Ранее об этом сообщил Telegram-канал «Mash на спорте».

«Нет, это не так. До возвращения на стадион в Нижнем Новгороде мы будет проводить домашние игры в Саранске», — сказал Удальцов «СЭ».

«Пари НН» не может проводить домашние матчи на стадионе в Нижнем Новгороде в связи с ремонтными работами.

После 6-го тура команда занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 3 очка.