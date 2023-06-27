В «Оренбурге» рассказали о начале сборов команды в Турции
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в разговоре с «СЭ» рассказал о начале сборов команды в Турции.
«Вчера долетели. Все собрались, идем на тренировку. Все хорошо. В полном составе. Игроки, тренерский состав, Иржи с помощником. Все на месте. Работа началась», — сказал Андреев «СЭ».
22 июня новым главным тренером «Оренбурга» был назначен чех Иржи Ярошик. В минувшем сезоне клуб занял 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков.
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3
|Спартак
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4
|Ростов
|0
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|0-0
|0
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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|0
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
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10
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
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