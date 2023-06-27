В «Оренбурге» рассказали о начале сборов команды в Турции

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в разговоре с «СЭ» рассказал о начале сборов команды в Турции.

«Вчера долетели. Все собрались, идем на тренировку. Все хорошо. В полном составе. Игроки, тренерский состав, Иржи с помощником. Все на месте. Работа началась», — сказал Андреев «СЭ».

22 июня новым главным тренером «Оренбурга» был назначен чех Иржи Ярошик. В минувшем сезоне клуб занял 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков.