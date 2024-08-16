В «Оренбурге» рассказали, когда будет прооперирован Флорентин

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, когда будет прооперирован полузащитник Габриэль Флорентин, получивший разрыв связок колена в матче 4-го тура РПЛ против «Акрона» (2:2).

«Он улетел в Аргентину. Там его прооперируют, и он будет восстанавливаться. Думаю, операция пройдет через пару-тройку дней», — сказал Андреев «СЭ».

В текущем сезоне 25-летний полузащитник провел 4 матча и отдал 2 результативные передачи.