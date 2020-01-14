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В окружении Смолова прокомментировали его возможную свадьбу с внучкой Ельцина

14:23
Федор Смолов и Мария Юмашева. Фото "СЭ"
Федор Смолов и Мария Юмашева. Фото "СЭ"
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Пиар-агент нападающего «Локомотива» Федора Смолова опровергла слухи о том, что форвард может жениться на внучке Бориса Ельцина — Марии Юмашевой.

— Я первый раз слышу об этом, — приводит Пятый канал слова Смолова. — Нет, не могу подтвердить. Думаю, это всего лишь предположение. Я бы знала. Такой информации у меня нет. Фотографию Федор выставил, в отпуске они были вместе. Про свадьбу я впервые слышу!

Впервые Смолов опубликовал фото с Юмашевой в своем Instagram 3 января. Как сообщалось ранее, свадебную церемонию решено провести на острове Сент-Барт. Она состоится после того, как девушке исполнится 18 лет.

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