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В новом медицинском регламенте РФС появился специальный пункт о готовности команды к матчу

18:31

В новом медицинском регламенте РФС появился дополнительный пункт, связанный с готовностью команды к матчу. Ранее стало известно, что регламент подразумевает ряд мер по социальному дистанцированию футболистов и специальные процедуры по допуску к играм.

В пункте 3.2.12 говорится: «Команда считается готовой к матчу в том случае, если после процедур по допуску к матчу готовы играть не менее шестнадцати полевых игроков и двух вратарей».

Напомним, что в заявку на игру каждая команда может включить до 23 игроков.

Чемпионат России возобновится 21 июня.

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