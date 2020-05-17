В новом медицинском регламенте РФС появился специальный пункт о готовности команды к матчу

В новом медицинском регламенте РФС появился дополнительный пункт, связанный с готовностью команды к матчу. Ранее стало известно, что регламент подразумевает ряд мер по социальному дистанцированию футболистов и специальные процедуры по допуску к играм.

В пункте 3.2.12 говорится: «Команда считается готовой к матчу в том случае, если после процедур по допуску к матчу готовы играть не менее шестнадцати полевых игроков и двух вратарей».

Напомним, что в заявку на игру каждая команда может включить до 23 игроков.

Чемпионат России возобновится 21 июня.