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В ночь на понедельник на Дворцовом мосту пройдет световое шоу в честь золотого дубля «Зенита»

21:32
Болельщики &quot;Зенита&quot;. Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»
Болельщики &quot;Зенита&quot;. Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»
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По информации «СЭ», в ночь на понедельник, около 1:30 по московскому времени, в центре Санкт-Петербурга пройдет световое шоу специально для болельщиков «Зенита».

Световая инсталляция будет посвящена победе невского клуба в премьер-лиге и Кубке России. Шоу пройдет на одном из пролетов Дворцового моста со стороны Эрмитажа и продлится около полутора часов. (Гоша Чернов)

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