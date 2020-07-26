В ночь на понедельник на Дворцовом мосту пройдет световое шоу в честь золотого дубля «Зенита»

По информации «СЭ», в ночь на понедельник, около 1:30 по московскому времени, в центре Санкт-Петербурга пройдет световое шоу специально для болельщиков «Зенита».

Световая инсталляция будет посвящена победе невского клуба в премьер-лиге и Кубке России. Шоу пройдет на одном из пролетов Дворцового моста со стороны Эрмитажа и продлится около полутора часов. (Гоша Чернов)