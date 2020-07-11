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«В мяч не играют ни один, ни другой». Тихонов оценил спорный эпизод матча «Сочи» — «Спартак»

11 июля 2020, 21:42
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Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов оценил эпизод первого тайма матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России «Сочи» — «Спартак», в котором нападающий красно-белых Эсекиэль Понсе в штрафной площади столкнулся с голкипером сочинцев Николаем Заболотным.

— Сложный момент. Наверное, судьи ВАР несколько раз посмотрели повтор, — сказал Тихонов в эфире «Матч Премьер». — Но тут в мяч не играют ни один, ни другой. Посмотрите на Понсе. Очень спорный момент. Скажем так, 50 на 50. Рефери, которые сидят на повторах, видимо, изучили и посчитали, что не было.

Сочи — Спартак

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