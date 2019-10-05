В Москву с Тедеско может приехать 35-летний помощник
15:52
Как стало известно «СЭ», вместе с немецким специалистом Доменико Тедеско, которого руководство «Спартака» рассматривает в качестве основного претендента на должность главного тренера красно-белых, контракт, скорее всего, подпишут с 35-летним Петером Пертхольдом.
Бывший хавбек на высоком уровне в Германии так и не заиграл, хотя и прошел систему подготовки «Штутгарта» и провел 15 матчей за «Нюрнберг». Он работал ассистентом Тедеско и покинул «Шальке», также, как и Доменико, в марте 2019 года. Вопрос об остальных членах штаба остается открытым. (Дмитрий Зеленов)
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр
Опрос
проголосовало: 36202Все опросы
Кто должен тренировать «Спартак»?
Материалы сюжета: «Спартак»: кто следующий тренер?
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...