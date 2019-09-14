Пресс-служба московского метро предупредила пассажиров о возможных ограничениях на вход и выход в связи с матчем чемпионата России «Спартак» — «Урал». Игра состоится сегодня, 14 сентября, на «Открытие Арене».

«Зрителям матча удобнее добираться до стадиона через станции «Спартак» и «Тушинская». По требованию полиции на станциях метро, прилегающих к стадиону «Открытие Арена», возможны ситуативные ограничения входа-выхода. Просим вас быть внимательными и соблюдать требования сотрудников метро и полиции, а также общественный порядок.

Билеты на обратную поездку в метро рекомендуем приобретать заранее. Это поможет сэкономить время в пути после окончания матча. Также оплатить проезд можно банковской картой прямо на турникетах, отмеченных специальными стикерами", — говорится в Twitter московского метро.

«Спартак» — «Урал»: чемпионат России по футболу, премьер-лига, 9-й тур, 14 сентября 2019, онлайн-трансляция матча, начало — в 16.30 (время московское)