Гафин: «Мостовой попросил Гусева о стажировке, а главный тренер согласился»

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал о стажировке Александра Мостового в московском клубе.

«Мостовой попросил Ролана Гусева о стажировке в клубе. Главный тренер согласился на это. Клуб будет ждать Александра», — сказал Гафин.

Мостовой обучается на тренерскую лицензию. Экс-игрок «Сельты» должен был пройти стажировку в рамках обучения на тренерскую лицензию в московском «Спартаке», но в итоге клуб ему отказал.