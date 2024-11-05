Гафин: «Мостовой попросил Гусева о стажировке, а главный тренер согласился»
Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал о стажировке Александра Мостового в московском клубе.
«Мостовой попросил Ролана Гусева о стажировке в клубе. Главный тренер согласился на это. Клуб будет ждать Александра», — сказал Гафин.
Мостовой обучается на тренерскую лицензию. Экс-игрок «Сельты» должен был пройти стажировку в рамках обучения на тренерскую лицензию в московском «Спартаке», но в итоге клуб ему отказал.
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|31-6
|33
|
3
|Локомотив
|14
|10
|1
|3
|28-17
|31
|
4
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|14
|8
|3
|3
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|27
|
5
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|14
|7
|4
|3
|21-12
|25
|
6
|ЦСКА
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|7
|3
|4
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|24
|
7
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|3
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|18
|
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|4
|4
|6
|19-26
|16
|
9
|Пари НН
|14
|4
|3
|7
|14-24
|15
|
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|6
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|14
|
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|2
|6
|6
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|12
|
12
|Кр. Советов
|14
|3
|3
|8
|12-21
|12
|
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|Химки
|14
|2
|6
|6
|15-25
|12
|
14
|Факел
|14
|2
|6
|6
|9-21
|12
|
15
|Ахмат
|14
|1
|6
|7
|12-27
|9
|
16
|Оренбург
|14
|1
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|8
|15-28
|8
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|9.11
|14:00
|
Локомотив – Факел
|- : -
|9.11
|16:30
|
Динамо Мх – Оренбург
|- : -
|9.11
|19:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|9.11
|19:30
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|10.11
|13:00
|
Кр. Советов – ЦСКА
|- : -
|10.11
|15:15
|
Спартак – Акрон
|- : -
|10.11
|17:30
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|10.11
|19:45
|
Рубин – Краснодар
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|8
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3
|
|
Руслан Литвинов
Спартак
|12
|1
|3
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