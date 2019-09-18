В «Мордовии» утверждают, что не получали от «Ростова» писем о готовности оплатить аренду «Мордовия-Арены»

В среду 18 сентября на официальном сайте «Ростова» появился комментарий президента «Ростова» Арташеса Арутюнянца о готовности оплатить аренду «Мордовия Арены» для проведения 25 сентября матча 1/16 финала Кубка России с «Мордовией». Однако генеральный директор «Мордовии» Николай Левин заявил «СЭ», что «Старт», на котором и планируется проведение матча, — нормальный стадион, а подготовка к проведению матча именно на нем уже запущена.

Позже «Мордовия» официально опровергла информацию о предложении «Ростова» оплатить аренду стадиона «Мордовия-Арена» для проведения матча Олимп — Кубка России.

— Мы узнаем обо всем этом только из прессы, — рассказали ТАСС в пресс-службе саранского клуба. — Никаких официальных писем от «Ростова» по данному поводу к нам не поступало. Наш клуб, в свою очередь, согласно принятому порядку, уведомил РФС, «Ростов», РПЛ и ФНЛ о месте и времени проведения матча.