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В матче «Спартак» — «Ростов» произошла замена арбитра

19:48
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В матче 13-го тура Тинькофф РПЛ между «Спартаком» и «Ростовом» ассистентом арбитра ВАР станет Игорь Демешко вместо Алексея Стипиди, сообщает Telegram-канал РФС.

Также в игре данного тура между ЦСКА и «Ротором» ассистент арбитра Дмитрий Березнев заменит Андрея Гурбанова.

Замены связаны с получением арбитрами сомнительных тестов на коронавирус.

Матч «Спартак» — «Ростов» состоится в субботу, 31 октября. Начало — в 16.30 (мск).

Дополнительная информация:

https://t.me/rfsruofficial/278

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 13-й тур. «Спартак» — «Ростов» и другие матчи




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