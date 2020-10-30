В матче «Спартак» — «Ростов» произошла замена арбитра
В матче 13-го тура Тинькофф РПЛ между «Спартаком» и «Ростовом» ассистентом арбитра ВАР станет Игорь Демешко вместо Алексея Стипиди, сообщает Telegram-канал РФС.
Также в игре данного тура между ЦСКА и «Ротором» ассистент арбитра Дмитрий Березнев заменит Андрея Гурбанова.
Замены связаны с получением арбитрами сомнительных тестов на коронавирус.
Матч «Спартак» — «Ростов» состоится в субботу, 31 октября. Начало — в 16.30 (мск).
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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