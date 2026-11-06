В матчах 14-го тура РПЛ может быть забит 300-й гол сезона

До отметки в 300 голов в чемпионате России-2026/27 не хватает 19 мячей.

После 13 туров команды провели 104 матча и забили 281 гол. Средняя результативность на этом отрезке составляет около 2,7 мяча за встречу. За 13 полных туров в среднем было забито приблизительно 21,6 гола.

В 14-м туре с 6 по 8 ноября пройдет восемь матчей. Программу откроет встреча «Локомотив» — «Рубин», завершит игра «Балтика» — махачкалинское «Динамо». Если суммарно в течение тура команды забьют не менее 19 голов, будет достигнута отметка в 300 мячей.

Юбилейным станет девятнадцатый гол тура. Поскольку матчи не пересекаются по времени начала, при достижении отметки можно будет точно определить автора 300-го мяча сезона и минуту, на которой он был забит.