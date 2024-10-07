В махачкалинском «Динамо» объяснили неприличный жест Абакара Гаджиева в сторону болельщиков

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев назвал причину, по которой футболист команды Абакар Гаджиев показал средний палец болельщикам в ходе матча против «Факела» (1:1) в 11-м туре РПЛ.

20-летний полузащитник показал средний палец болельщикам воронежцев во время замены на 66-й минуте.

«Хочу сказать, что здесь надо рассматривать не только поступок Абакара, но и поведение трибун. Реакция Абакара — с ним еще предстоит поговорить — связана с какими-то националистическими выкриками», — цитирует президента «Динамо» «РБ Спорт».

Махачкалинское «Динамо» после 11 туров с 11 очками занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ.