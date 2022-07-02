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Сегодня, 18:26

В «Крыльях» сообщили о проведении товарищеского матча с «Ахматом» в Новогорске

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал о планах клуба в предсезонный период.

«На 5-е июля у нас запланирован матч с «Ахматом» в Новогорске. Также еще планируется сыграть матч 9-го числа, позже объявим, с кем», — сказал Корниленко «СЭ».

Раннее от том, что «Крылья» сыграют с «Ахматом» писало издание «РБ Спорт».

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