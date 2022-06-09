В «Краснодаре» надеются, что сокращение бюджета не коснется молодежной команды
Коммерческий директор «Краснодара» Арам Фундукян выразил надежду на то, что сокращение бюджета клуба не коснется молодежной команды.
«Надеюсь, что сокращение бюджета не коснется «Краснодара-2», молодежной команды. Это очень важные составные части для развития нашего клуба. «Краснодар-2» в представлении всего совета директоров иногда представляет более важную роль, чем главная команда. В весенней части чемпионата, после отъезда легионеров, их места заняли воспитанники нашей команды.
«Краснодар-2» — неотъемлемая часть вертикали нашего клуба. Выдергивать мы ее не будем. Мы тратим на детского-юношеский футбол. Это команда с бюджетом ФНЛ. Мы тратим много и продолжим это делать. Конечно, если нам позволят обстоятельства», — сказал Фундукян.
По информации «СЭ», бюджет «Краснодара» в 2023 году составит от 4,5 до 5 миллиардов рублей. В нынешнем году по данным СМИ бюджет футбольного клуба составляет порядка 5,5 миллиарда рублей.
В сезоне-2021/22 «Краснодар-2» занял 11-е место в Олимп-ФНЛ-1 с 53 очками в 38 матчах.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0