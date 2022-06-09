В «Краснодаре» надеются, что сокращение бюджета не коснется молодежной команды

Коммерческий директор «Краснодара» Арам Фундукян выразил надежду на то, что сокращение бюджета клуба не коснется молодежной команды.

«Надеюсь, что сокращение бюджета не коснется «Краснодара-2», молодежной команды. Это очень важные составные части для развития нашего клуба. «Краснодар-2» в представлении всего совета директоров иногда представляет более важную роль, чем главная команда. В весенней части чемпионата, после отъезда легионеров, их места заняли воспитанники нашей команды.

«Краснодар-2» — неотъемлемая часть вертикали нашего клуба. Выдергивать мы ее не будем. Мы тратим на детского-юношеский футбол. Это команда с бюджетом ФНЛ. Мы тратим много и продолжим это делать. Конечно, если нам позволят обстоятельства», — сказал Фундукян.

По информации «СЭ», бюджет «Краснодара» в 2023 году составит от 4,5 до 5 миллиардов рублей. В нынешнем году по данным СМИ бюджет футбольного клуба составляет порядка 5,5 миллиарда рублей.

В сезоне-2021/22 «Краснодар-2» занял 11-е место в Олимп-ФНЛ-1 с 53 очками в 38 матчах.