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В «Краснодаре» надеются, что сокращение бюджета не коснется молодежной команды

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Коммерческий директор «Краснодара» Арам Фундукян выразил надежду на то, что сокращение бюджета клуба не коснется молодежной команды.

«Надеюсь, что сокращение бюджета не коснется «Краснодара-2», молодежной команды. Это очень важные составные части для развития нашего клуба. «Краснодар-2» в представлении всего совета директоров иногда представляет более важную роль, чем главная команда. В весенней части чемпионата, после отъезда легионеров, их места заняли воспитанники нашей команды.
«Краснодар-2» — неотъемлемая часть вертикали нашего клуба. Выдергивать мы ее не будем. Мы тратим на детского-юношеский футбол. Это команда с бюджетом ФНЛ. Мы тратим много и продолжим это делать. Конечно, если нам позволят обстоятельства», — сказал Фундукян.

По информации «СЭ», бюджет «Краснодара» в 2023 году составит от 4,5 до 5 миллиардов рублей. В нынешнем году по данным СМИ бюджет футбольного клуба составляет порядка 5,5 миллиарда рублей.

В сезоне-2021/22 «Краснодар-2» занял 11-е место в Олимп-ФНЛ-1 с 53 очками в 38 матчах.

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ФК Краснодар-2
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И В Н П +/- О
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

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