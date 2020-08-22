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«В концовке сработал традиционный закон футбола после сэйва Дюпина». Слуцкий — о победе над ЦСКА

22:13
Леонид Слуцкий. Фото ФК «Рубин».
Леонид Слуцкий. Фото ФК «Рубин».
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итог встречи 4-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (2:1).

— Первый тайм прошел с преимуществом армейцев — мы забили с контратаки, — сказал Слуцкий. — Во втором тайме мы старались делать длинные позиционные атаки. Это была равная борьба. В концовке сработал традиционный закон футбола после сэйва Дюпина.

В прошлом году в первом тайме ЦСКА владел большим преимуществом, потом мы перехватили инициативу. У нас дебютировал сегодня Шатов, он должен стать важным игроком. У ЦСКА тоже все изменилось — был Гайч, не было Чалова. Но сценарий игры был очень похож. (Наталья Юрина)

ЦСКА — Рубин

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 4-й тур. «Спартак» vs «Локо», ЦСКА vs Слуцкий и другие матчи




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