Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итог встречи 4-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (2:1).

— Первый тайм прошел с преимуществом армейцев — мы забили с контратаки, — сказал Слуцкий. — Во втором тайме мы старались делать длинные позиционные атаки. Это была равная борьба. В концовке сработал традиционный закон футбола после сэйва Дюпина.

В прошлом году в первом тайме ЦСКА владел большим преимуществом, потом мы перехватили инициативу. У нас дебютировал сегодня Шатов, он должен стать важным игроком. У ЦСКА тоже все изменилось — был Гайч, не было Чалова. Но сценарий игры был очень похож. (Наталья Юрина)