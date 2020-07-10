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В комитете по этике рассказали о сроках рассмотрения обращения «Спартака» по поводу слов Медведева

10 июля 2020, 14:47
Александр Медведев. Фото ФК «Зенит»
Александр Медведев. Фото ФК «Зенит»
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Председатель комитета по этике РФС Семен Андреев рассказал «СЭ» о сроках рассмотрения письма со стороны «Спартака» с просьбой дать оценку словам генерального директора «Зенита» Александра Медведева.

— Точных сроков нет, — заявил он «СЭ». — Либо в конце этой недели, либо в начале следующей.

Руководитель петербуржского клуба заявил, что известный эпизод между Дзюбой и Азмуном в чемпионской раздевалке после матча с «Краснодаром» связан с предстоящим 19 июля полуфиналом против красно-белых: «Будем считать, что Дзюба намекал на то, что будет со «Спартаком» в кубковом матче». (Севастиан Терлецкий)

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