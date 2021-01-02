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В Италии сообщают, что «Локомотив» интересуется нападающим «Фориентины»

19:14
Кристиан Куаме. Фото Instagram
Кристиан Куаме. Фото Instagram
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«Локомотив» претендует на нападающего «Фиорентины» Кристиана Куаме, сообщает итальянский журналист Никколо Чеккарини.

Московский клуб активно интересуются 23-летним нападающим и может предложить за него 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Куаме провел в составе «Фиорентины» 15 матчей и забил 1 мяч. Контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 14 млн евро. В сентябре «Фиорентина» выкупила его у «Дженоа» за 11 млн.

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