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В «Химках» заявили о задаче усилить состав перед стартом нового сезона: «Нам нужна длинная скамейка»

В «Химках» заявили о задаче усилить состав перед стартом нового сезон
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о трансферных целях подмосковной команды на ближайший сезон.

«На данном этапе мы укрепляем практически все позиции и линии. Понимаем, что впереди тяжелый сезон. Возможна ситуация, когда «Химки» будут играть в трех турнирах. Нам нужна длинная скамейка. Мы рассматриваем всех доступных футболистов. Никитин из «Уфы» тоже входил в сферу интересов. Но пока конкретики сказать не могу», — сказал Терюшков «СЭ».

В сезоне-2021/22 «Химки» заняли 13-е место в Тинькофф РПЛ. В стыковых матчах за право выступать в премьер-лиге в следующем сезоне подмосковная команда победила «СКА-Хабаровск» (счет по сумме двух встреч — 3:1).

ФК Химки
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
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 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
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 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
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16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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Рубин – Уфа
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21.05 17:00
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21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
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Матео Кассьерра

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П
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Краснодар

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