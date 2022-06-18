В «Химках» заявили о задаче усилить состав перед стартом нового сезона: «Нам нужна длинная скамейка»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о трансферных целях подмосковной команды на ближайший сезон.

«На данном этапе мы укрепляем практически все позиции и линии. Понимаем, что впереди тяжелый сезон. Возможна ситуация, когда «Химки» будут играть в трех турнирах. Нам нужна длинная скамейка. Мы рассматриваем всех доступных футболистов. Никитин из «Уфы» тоже входил в сферу интересов. Но пока конкретики сказать не могу», — сказал Терюшков «СЭ».

В сезоне-2021/22 «Химки» заняли 13-е место в Тинькофф РПЛ. В стыковых матчах за право выступать в премьер-лиге в следующем сезоне подмосковная команда победила «СКА-Хабаровск» (счет по сумме двух встреч — 3:1).