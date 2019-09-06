Михаил Дегтярев: «Футболисты и другие публичные персоны получили хороший урок на примере Кокорина и Мамаева»

Председатель комитета Госдумы по физической культуре спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев пожелал бывшим игрокам сборной России Павлу Мамаеву и Александру Кокорину вернуться на прежний спортивный уровень. Сегодня футболисты были освобождены по УДО.

— Уверен, что суд, принимая во внимание все обстоятельства, вынес объективное решение. Рано или поздно эта история должна прийти к логическому завершению. Фигуранты понесли заслуженное наказание, а другие футболисты и просто публичные персоны получили хороший урок, сделали определенные выводы, — отметил Дегтярев. — Думаю, ребятам предстоит вернуть себе форму, выйти на прежний спортивный уровень, продолжить свои карьеры. Они, как и прежде, пользуются поддержкой значительной части болельщиков. В будущем Кокорин и Мамаев смогут принести пользу российскому спорту, со временем своей игрой вернуть реноме. (Андрей Сизякин)

В ИК-4, где отбывают срок осужденные, прошло выездное заседание Алексеевского районного суда. Ранее на футболистов были составлены положительные характеристики от ФСИН и руководства колонии.

Выйти на свободу игроки должны через 10 дней после вступления решения в силу. По словам их адвоката Юрия Падалко, освобождены они будут 17 сентября.

В мае Пресненский районный суд Москвы приговорил форварда «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого — на 1 год и 5 месяцев. Они признаны виновными по делу о двух драках в центре столицы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.