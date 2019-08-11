В ФНЛ считают, что "Сочи" не забьет в премьер-лиге до зимы

Официальный Twitter-аккаунт ФНЛ пошутил над безголевоей серией "Сочи" в премьер-лиге. Новички элитного дивизиона в четырех играх пока не забили ни одного мяча.

В официальном Twitter "Сочи" предположил четыре варианта событий, которые произойдут, когда команда забьет первый мяч: "Пойдет снег", "Акинфеев завершит карьеру", "вернется Игнашевич" или "Гол отменят".

Первый гол в РПЛ. Мы не знаем, когда это случится, но все очень ждём. Что произойдет, если мы увидим его сегодня? Ваши версии?#ЦСКАСочи pic.twitter.com/DLBBAh3JRQ — Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) August 11, 2019

Аккаунт ФНЛ ответил: "Наступит перерыв в чемпионате, и вас позовут на февральский Кубок ФНЛ".

Наступит перерыв в чемпионате @rfpl, и вас позовут на февральский Кубок ФНЛ. — ФНЛ (@FNLeague) August 11, 2019

Кубок ФНЛ - ежегодный товарищеский турнир, проходящий в зимнюю паузу с 2012 года. По изначальной задумке в нем должны участвовать клубы лиги, но в последние годы регулярно приезжают клубы из других дивизионов и даже стран.