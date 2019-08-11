10:33 | Футбол — РПЛ

В ФНЛ считают, что "Сочи" не забьет в премьер-лиге до зимы

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Официальный Twitter-аккаунт ФНЛ пошутил над безголевоей серией "Сочи" в премьер-лиге. Новички элитного дивизиона в четырех играх пока не забили ни одного мяча. 

В официальном Twitter "Сочи" предположил четыре варианта событий, которые произойдут, когда команда забьет первый мяч:  "Пойдет снег", "Акинфеев завершит карьеру", "вернется Игнашевич" или "Гол отменят".

Аккаунт ФНЛ ответил: "Наступит перерыв в чемпионате, и вас позовут на февральский Кубок ФНЛ".

Кубок ФНЛ - ежегодный товарищеский турнир, проходящий в зимнюю паузу с 2012 года. По изначальной задумке в нем должны участвовать клубы лиги, но в последние годы регулярно приезжают клубы из других дивизионов и даже стран.

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