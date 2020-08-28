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В «Динамо» прокомментировали отмену удаления Скопинцева

17:35
Дмитрий Скопинцев наносит удар по мячу. Фото ФК «Динамо»
Дмитрий Скопинцев наносит удар по мячу. Фото ФК «Динамо»
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Генеральный директор «Динамо» Юрий Белкин прокомментировал «СЭ» решение КДК РФС об отмене удаления защитника бело-голубых Дмитрия Скопинцева в матче 5-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:0).

23-летний футболист сможет сыграть в следующем туре с «Уфой».

— Мы удовлетворены сегодняшним решением КДК РФС и отменой красной карточки Дмитрию Скопинцеву, полученной им в матче с «Зенитом», — заявил Белкин. — Хочу поблагодарить коллег из контрольно-дисциплинарного комитета за объективное рассмотрение эпизода с нашим футболистом. Отмечу и клубную юридическую службу, которая отработала тему грамотно и оперативно. Рад, как и все в команде, что Дима сможет сыграть в следующем туре. (Константин Алексеев)

Динамо — Зенит

КДК РФС отменил удаление Скопинцева

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 5-й тур. «Краснодар» — ЦСКА, «Динамо» — «Зенит» и другие матчи




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