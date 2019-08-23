В декабре на стадионе «Зенита» вновь пройдут два хоккейных матча

Домашний стадион футбольного «Зенита» «Газпром Арена» в декабре 2019 года примет два хоккейных матча. Об этом сообщил член совета директоров хоккейного клуба СКА и КХЛ, а также генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.

В конце 2018 года на арене, которая является домашним стадионом «Зенита», прошли два матча «Хоккейной классики». 16 декабря сборная России в рамках Кубка Первого канала обыграла команду Финляндии со счетом 5:0, а 22 декабря СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ потерпел поражение от ЦСКА — 1:4. Эти встречи посетили 71 381 и 67 770 зрителей соответственно.

— На основе успешного опыта в прошлом декабре мы совместно с Континентальной хоккейной лигой и Федерацией хоккея России проведем два матча, — цитирует ТАСС Медведева. — Тогда сыграла национальная сборная, а также состоялся матч СКА — ЦСКА, были установлены рекорды посещаемости. Это действительно был праздник хоккея и культуры.

По графику все совпадает — сезон закончится (в чемпионате России по футболу будет зимняя пауза) и будет достаточно времени для льда и всей остальной инфраструктуры. Уже начали готовиться.

Я думаю, матч СКА — ЦСКА будет самым привлекательным. СКА не будет подыскивать легкого соперника, чтобы обыграть его на «Газпром-Арене».

Что касается сборной России, надо посмотреть график игр Кубка Первого канала, чтобы было удобно для национальной команды. Финляндия всегда имеет преимущество, поскольку болельщики из Хельсинки могут приехать и на поезде, и на машине. Если график будет позволять, будет хорошо. И для финнов тоже — возможность взять реванш.