В ЦСКА сообщили, что Жемалетдинов избежал серьезной травмы: «Просто ушиб»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о состоянии здоровья полузащитника Рифата Жемалетидова.

27-летний россиянин был вынуждено заменен на 39 минуте товарищеского матча против «Ордабасы» (0:3).

«Все хорошо. Просто ушиб», — сказал Брейдо «СЭ».

Жемалетдинов в этом сезоне провел за ЦСКА 17 матчей, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.