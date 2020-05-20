В ЦСКА не выявлены случаи заражения коронавирусом
Все игроки ЦСКА, находящиеся в Москве, а также тренерский штаб и административный состав команды сдали тесты на коронавирус, сообщается на официальном сайте клуба.
Легионеры сдадут тесты сразу по прибытию в Москву. Ожидается, что они вернутся к концу недели.
Рестарт чемпионата России запланирован на 21 июня. После 22 туров ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.
По последним данным Роспотребнадзора, в России подтверждено 308 705 случаев заражения коронавирусом — это второй показатель среди стран мира. За весь период пандемии в стране зафиксировано 2 972 летальных исхода, выздоровели 85 392 человека.
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/igroki-pfk-cska-sdali-testy-na-covid19/