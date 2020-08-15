В чем Левников не согласился с Безбородовым. В ворота «Локо» не назначен пенальти

На 8-й минуте матча 2-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — «Краснодар» арбитр Кирилл Левников не назначил 11-метровый удар в ворота железнодорожников, когда в их штрафной площади в единоборстве с Чорлукой упал Берг. В действия судьи вмешался видеоассистент Владислав Безбородов: он посмотрел повторы и предложил Левникову сделать то же самое.

«Локомотив» — «Краснодар».

Рефери изучил видеозапись и остался при своем мнение, не согласившись с Безбородовым. По всей видимости, арбитр решил, что Берг усилил фол, и что контакт со стороны Чорлуки недостаточный, чтобы считать его задержкой.

«Локомотив» — «Краснодар».

Такое происходит не в первый раз. Так бывает, и в этом ничего странного нет, потому что у судей могут быть разные мнения. Левников, к примеру, не соглашался с ВАР Алексеем Еськовым. А Сергей Лапочкин не менял свое решение после вмешательства ВАР Виталия Мешкова. (Александр Бобров)