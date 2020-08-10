В Бразилии назвали спорным пенальти в ворота «Спартака»
10 августа 2020, 01:33
Бразильский телеканал BandSports удивился назначению второго пенальти в ворота «Спартака» в матче 1-го тура чемпионата России против «Сочи».
На 88-й минуте матча при счете 2:1 в пользу спартаковец грубо ошибся арбитр Василий Казарцев, назначивший 11-метровый удар в ворота красно-белых. Судья усмотрел нарушение правил со стороны Самюэля Жиго в единоборстве с Анатолием Немченко.
«Гол «Сочи»! Гол на ничью! Со спорного пенальти Нобоа поразил ворота в Москве», — говорится в сообщении канала в Twitter.
Gol do Sochi! Gol do empate! Em p?nalti pol?mico, Noboa balan?ou a rede e deixou tudo igual em Moscou.— BandSports (@bandsports) August 9, 2020
Spartak Moscou 2 x 2 Sochi
Assista ao vivo: https://t.co/q8vyhRG4LZ pic.twitter.com/DMSSAXfvd4
Опрос
проголосовало: 51980Все опросы
«Спартак» — «Сочи»: были ли два пенальти в ворота красно-белых?
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 1-й тур нового чемпионата
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...