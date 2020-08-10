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В Бразилии назвали спорным пенальти в ворота «Спартака»

10 августа 2020, 01:33

Бразильский телеканал BandSports удивился назначению второго пенальти в ворота «Спартака» в матче 1-го тура чемпионата России против «Сочи».

На 88-й минуте матча при счете 2:1 в пользу спартаковец грубо ошибся арбитр Василий Казарцев, назначивший 11-метровый удар в ворота красно-белых. Судья усмотрел нарушение правил со стороны Самюэля Жиго в единоборстве с Анатолием Немченко.

«Гол «Сочи»! Гол на ничью! Со спорного пенальти Нобоа поразил ворота в Москве», — говорится в сообщении канала в Twitter.

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«Спартак» — «Сочи»: были ли два пенальти в ворота красно-белых?
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