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«Эвертон» включился в борьбу за Азмуна

21:17
Сердар Азмун. Фото ФК «Зенит»
Сердар Азмун. Фото ФК «Зенит»
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«Эвертон» проявляет интерес к нападающему «Зенита» Сердару Азмуну. «Ириски» рассматривают форварда в качестве замены Ришарлисону, которого клуб может потерять, и готовы сделать ему солидное предложение, утверждает 90min.com.

Отмечается, что владелец «Эвертона» Фархад Мошири, иранец по происхождению, является поклонником Сердара, а технический директор Марсель Брэндс пытался его подписать еще во времена своей работы в ПСВ.

Ранее появлялась информация, что Азмун близок к переходу в «Лион». Французский клуб может приобрести 26-летнего иранца во время зимнего трансферного окна.

В нынешнем сезоне Азмун забил девять мячей и отдал четыре результативные передачи в 20 матчах за «Зенит».

Контракт иранского футболиста с «Зенитом» заканчивается в конце июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 25 миллионов

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Ахмат

П1

22%

2.02

Ф1 (0)

20%

1.45

X2

15%

1.85
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Краснодар

Обе забьют - да

25%

1.68

1X

23%

1.52

ИТБ2 (1.0)

18%

1.54
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
Ростов 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 3.0

18%

1.74

Ф1 (-1.5)

16%

1.78

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Иван Шитик все материалы автора

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