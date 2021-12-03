«Эвертон» включился в борьбу за Азмуна
«Эвертон» проявляет интерес к нападающему «Зенита» Сердару Азмуну. «Ириски» рассматривают форварда в качестве замены Ришарлисону, которого клуб может потерять, и готовы сделать ему солидное предложение, утверждает 90min.com.
Отмечается, что владелец «Эвертона» Фархад Мошири, иранец по происхождению, является поклонником Сердара, а технический директор Марсель Брэндс пытался его подписать еще во времена своей работы в ПСВ.
Ранее появлялась информация, что Азмун близок к переходу в «Лион». Французский клуб может приобрести 26-летнего иранца во время зимнего трансферного окна.
В нынешнем сезоне Азмун забил девять мячей и отдал четыре результативные передачи в 20 матчах за «Зенит».
Контракт иранского футболиста с «Зенитом» заканчивается в конце июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 25 миллионов
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