«Эвертон» включился в борьбу за Азмуна

«Эвертон» проявляет интерес к нападающему «Зенита» Сердару Азмуну. «Ириски» рассматривают форварда в качестве замены Ришарлисону, которого клуб может потерять, и готовы сделать ему солидное предложение, утверждает 90min.com.

Отмечается, что владелец «Эвертона» Фархад Мошири, иранец по происхождению, является поклонником Сердара, а технический директор Марсель Брэндс пытался его подписать еще во времена своей работы в ПСВ.

Ранее появлялась информация, что Азмун близок к переходу в «Лион». Французский клуб может приобрести 26-летнего иранца во время зимнего трансферного окна.

В нынешнем сезоне Азмун забил девять мячей и отдал четыре результативные передачи в 20 матчах за «Зенит».

Контракт иранского футболиста с «Зенитом» заканчивается в конце июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 25 миллионов