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В «Ахмате» прокомментировали блокировку клубного YouTube-канала

17:40
Рамзан Кадыров. Фото AFP
Рамзан Кадыров. Фото AFP
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Пресс-служба «Ахмата» выступила с заявлением по поводу блокировки клубного YouTube-канала. Ранее стало известно, что крупнейший в мире видеохостинг заблокировал канал грозненского футбольного клуба из-за санкций, введенных Министерством финансов США.

В «Ахмате» заявили, что канал заблокирован без каких-либо оснований и отметили, что продолжат доносить информацию для болельщиков в полном объеме.

«К счастью, в наш современный век достаточно технических средств и возможностей, чтобы доносить информация о деятельности клуба до болельщиков и любителей футбола. Эту информацию вы как получали, так и будете получать в полном объеме», — говорится в заявлении «Ахмата».

Сообщалось, что ограничения связаны с санкциями, введенными Министерством финансов США против главы Чечни Рамзана Кадырова, его активов и связанных с ним организаций. Кадырова обвиняют в причастности к убийству политика Бориса Немцова и нарушении прав человека.

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